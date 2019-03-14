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الكويت تعلن 4 إصابات جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة تكشف عن شفاء حالتیْن جدیدتیْن

أعلنت الكويت تسجيل أربع إصابات جديدة بـ "كورونا"؛ ليصبح الإجمالي 104 حالات.

ووفق صحيفة "الرأي"، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت، إلى 104 بعد تسجيل 4 إصابات مؤكّدة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتية، اليوم السبت 14 مارس 2020، شفاء حالتیْن جدیدتیْن من المصابین بفیروس كورونا؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفیت في الكويت، إلى سبع حالات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية ''كونا'،' بأن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء الحالتین من الفیروس، مضيفة أنه سيتم نقل الحالتین إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بفیروس كورونا المستجد؛ تمھیداً لخروجھما من المستشفى خلال الیومیْن المقبلیْن.

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الكويت تعلن 4 إصابات جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت الكويت تسجيل أربع إصابات جديدة بـ "كورونا"؛ ليصبح الإجمالي 104 حالات.

ووفق صحيفة "الرأي"، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت، إلى 104 بعد تسجيل 4 إصابات مؤكّدة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتية، اليوم السبت 14 مارس 2020، شفاء حالتیْن جدیدتیْن من المصابین بفیروس كورونا؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفیت في الكويت، إلى سبع حالات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية ''كونا'،' بأن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء الحالتین من الفیروس، مضيفة أنه سيتم نقل الحالتین إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بفیروس كورونا المستجد؛ تمھیداً لخروجھما من المستشفى خلال الیومیْن المقبلیْن.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
02:56 PM

الكويت تعلن 4 إصابات جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة تكشف عن شفاء حالتیْن جدیدتیْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الكويت تسجيل أربع إصابات جديدة بـ "كورونا"؛ ليصبح الإجمالي 104 حالات.

ووفق صحيفة "الرأي"، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت، إلى 104 بعد تسجيل 4 إصابات مؤكّدة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتية، اليوم السبت 14 مارس 2020، شفاء حالتیْن جدیدتیْن من المصابین بفیروس كورونا؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفیت في الكويت، إلى سبع حالات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية ''كونا'،' بأن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء الحالتین من الفیروس، مضيفة أنه سيتم نقل الحالتین إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بفیروس كورونا المستجد؛ تمھیداً لخروجھما من المستشفى خلال الیومیْن المقبلیْن.

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