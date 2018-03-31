"رئاسة الحرمين" تستقطب 132 متطوعاً لخدمة المصلين

عبر تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات لتحفيز التطوع

استقطبت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، المتطوعين والجهات التطوعية داخل المسجد الحرام، لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وقالت الإدارة: بلغ إجمالي المتطوعين يومياً 132 متطوعاً بعدد ساعات تطوعية 568 ساعةً، في إطار الجهود التي تبذلها الرئاسة.

وأشارت إلى السعي لنشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي، ورفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه.

وأكدت إبراز الأعمال التطوعية ومنها المساعدة في نقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من ساحات المسجد الحرام، ودفع عربات كبار السن في صحن المطاف والمسعى، وتنظيم مسارات الطواف، وتنظيم المصليات والممرات ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم، والمحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.