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أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق

"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي

عرض بياناتها للبيع

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.

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"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي
سبق

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:37 PM

"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي

عرض بياناتها للبيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,083

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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