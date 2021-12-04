النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

البشر ليسوا روبوتات .. نصيحة ثمينة تأتيك من أميركا: خصص وقتًا لـ"اللاشيء"!

وقت الراحة لا يضم "التوقف عن العمل ومشاهدة التلفزيون أو اللعب أو المطالعة"

يدعو العلماء دائمًا إلى أهمية تخصيص الناس بعضَ وقتهم لفعل "لا شيء"؛ الأمر الذي سيعود عليهم بالنفع.

وقالت مجلة "فاست كومباني" الأميركية: إن البشر لا يمكنه أن يقضي كل وقته في العمل والإنتاج والتفكير، مضيفة: "البشر ليسوا روبوتات .. والدماغ يحتاج أيضًا إلى فترة نقاهة".

ويقصد المصدر بـ"فترة النقاهة" تلك المدة الزمنية التي يقضيها الإنسان مع ذاته، والتي "لا يضع خلالها أي هدف ولا يركز خلالها على أي شيء".

وقال كاتب المقال جاي ديكست، وهو كاتب متخصص في المواضيع العلمية وحاصل على عدة جوائز في هذا المجال: "طوال سنوات اعتقدت أن وقت الراحة هو التوقف عن العمل ومشاهدة التلفزيون أو اللعب أو المطالعة .. لكن في الواقع وقت الراحة هو التوقف الحقيقي عن فعل "لا شيء"؛ أي التركيز على "لا شيء".

وأضاف: "مشاهدة فيلم على نتفليكس أو تصفح المواقع الاجتماعية أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، كلها أمور لا تحتسب ضمن وقت الراحة؛ لأنها تتطلب تركيزًا واهتمامًا.. حتى ممارسة التأمل لا تنتمي لهذه القائمة".

وتابع: "أدركت أن وقت الراحة الأهم هو الذي أقضيه في الحمام، من المؤكد أن وقت الاستحمام يعد دائمًا أفضل وقت للراحة، كما أن فترة النقاهة يمكن أن تقضيها وأنت تغسل الصحون أو تتجول في الغابة، لكن الأهم ألا يشغلك أي شيء".

وأوضح "ديكست" أن هناك دراسات وجدت أن أدمغتنا حين تكون متوقفة عن العمل، أي لا تفكر ولا تركز على أي شيء؛ "هو أمر مهم للغاية، يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإبداعية".

الرئيسية/ محطات

اعلان
البشر ليسوا روبوتات .. نصيحة ثمينة تأتيك من أميركا: خصص وقتًا لـ"اللاشيء"!
سبق

يدعو العلماء دائمًا إلى أهمية تخصيص الناس بعضَ وقتهم لفعل "لا شيء"؛ الأمر الذي سيعود عليهم بالنفع.

وقالت مجلة "فاست كومباني" الأميركية: إن البشر لا يمكنه أن يقضي كل وقته في العمل والإنتاج والتفكير، مضيفة: "البشر ليسوا روبوتات .. والدماغ يحتاج أيضًا إلى فترة نقاهة".

ويقصد المصدر بـ"فترة النقاهة" تلك المدة الزمنية التي يقضيها الإنسان مع ذاته، والتي "لا يضع خلالها أي هدف ولا يركز خلالها على أي شيء".

وقال كاتب المقال جاي ديكست، وهو كاتب متخصص في المواضيع العلمية وحاصل على عدة جوائز في هذا المجال: "طوال سنوات اعتقدت أن وقت الراحة هو التوقف عن العمل ومشاهدة التلفزيون أو اللعب أو المطالعة .. لكن في الواقع وقت الراحة هو التوقف الحقيقي عن فعل "لا شيء"؛ أي التركيز على "لا شيء".

وأضاف: "مشاهدة فيلم على نتفليكس أو تصفح المواقع الاجتماعية أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، كلها أمور لا تحتسب ضمن وقت الراحة؛ لأنها تتطلب تركيزًا واهتمامًا.. حتى ممارسة التأمل لا تنتمي لهذه القائمة".

وتابع: "أدركت أن وقت الراحة الأهم هو الذي أقضيه في الحمام، من المؤكد أن وقت الاستحمام يعد دائمًا أفضل وقت للراحة، كما أن فترة النقاهة يمكن أن تقضيها وأنت تغسل الصحون أو تتجول في الغابة، لكن الأهم ألا يشغلك أي شيء".

وأوضح "ديكست" أن هناك دراسات وجدت أن أدمغتنا حين تكون متوقفة عن العمل، أي لا تفكر ولا تركز على أي شيء؛ "هو أمر مهم للغاية، يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإبداعية".

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:08 PM

البشر ليسوا روبوتات .. نصيحة ثمينة تأتيك من أميركا: خصص وقتًا لـ"اللاشيء"!

وقت الراحة لا يضم "التوقف عن العمل ومشاهدة التلفزيون أو اللعب أو المطالعة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,663

يدعو العلماء دائمًا إلى أهمية تخصيص الناس بعضَ وقتهم لفعل "لا شيء"؛ الأمر الذي سيعود عليهم بالنفع.

وقالت مجلة "فاست كومباني" الأميركية: إن البشر لا يمكنه أن يقضي كل وقته في العمل والإنتاج والتفكير، مضيفة: "البشر ليسوا روبوتات .. والدماغ يحتاج أيضًا إلى فترة نقاهة".

ويقصد المصدر بـ"فترة النقاهة" تلك المدة الزمنية التي يقضيها الإنسان مع ذاته، والتي "لا يضع خلالها أي هدف ولا يركز خلالها على أي شيء".

وقال كاتب المقال جاي ديكست، وهو كاتب متخصص في المواضيع العلمية وحاصل على عدة جوائز في هذا المجال: "طوال سنوات اعتقدت أن وقت الراحة هو التوقف عن العمل ومشاهدة التلفزيون أو اللعب أو المطالعة .. لكن في الواقع وقت الراحة هو التوقف الحقيقي عن فعل "لا شيء"؛ أي التركيز على "لا شيء".

وأضاف: "مشاهدة فيلم على نتفليكس أو تصفح المواقع الاجتماعية أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، كلها أمور لا تحتسب ضمن وقت الراحة؛ لأنها تتطلب تركيزًا واهتمامًا.. حتى ممارسة التأمل لا تنتمي لهذه القائمة".

وتابع: "أدركت أن وقت الراحة الأهم هو الذي أقضيه في الحمام، من المؤكد أن وقت الاستحمام يعد دائمًا أفضل وقت للراحة، كما أن فترة النقاهة يمكن أن تقضيها وأنت تغسل الصحون أو تتجول في الغابة، لكن الأهم ألا يشغلك أي شيء".

وأوضح "ديكست" أن هناك دراسات وجدت أن أدمغتنا حين تكون متوقفة عن العمل، أي لا تفكر ولا تركز على أي شيء؛ "هو أمر مهم للغاية، يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإبداعية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,134
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة