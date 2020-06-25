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لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

فوجئ الجمهور بظهور ضيف غير مرغوب به

مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.

وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.

وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.

وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.

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لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة
سبق

مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.

وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.

وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.

وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:39 AM

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

فوجئ الجمهور بظهور ضيف غير مرغوب به

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ياسر نجدي - الرياض
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مع عودة انطلاق الدوريات الأوروبية خلف أبواب مغلقة، وبدون حضور جماهيري، كانت الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن المسؤولين هي وضع صور ومجسمات لجماهير النادي المضيف.. ولكن ما حدث في ملعب إيلاند روود (معقل نادي ليدزر يونايتد) لم يكن في الحسبان! فقد فوجئت الجماهير عبر الشاشات بمجسم يحمل صورة ضيف غير مرغوب به، هو زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، في مدرجات ملعب النادي، وهو ما أشعر المسؤولين بحرج بالغ بعد الانتقادات الشديدة التي طالتهم.

وتعهد النادي الإنجليزي الذي يتنافس في الدرجة الأولى بضمان "عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" بعد أن أزال صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق، حسبما أوردته شبكة "BBC" البريطانية.

وكانت أندية عدة قد دعت مشجعيها لإرسال صور شخصية لهم أو لأحبائهم؛ وذلك لوضعها على المقاعد الشاغرة في الملاعب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ليدز يونايتد إنه ستكون هناك صور شخصية على 15 ألف مقعد بالملعب خلال مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم.

وتبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيهًا إسترلينيًّا.

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