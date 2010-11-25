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"مدني جازان" عن الحالة الماطرة: سيصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد

دعا الجميع إلى توخي الحيطة وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ومحافظات "فرسان، وأبو عريش، وصبيا، والطوال، وبيش، وفيفاء، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وأهاب بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وشدد على ضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.

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"مدني جازان" عن الحالة الماطرة: سيصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ومحافظات "فرسان، وأبو عريش، وصبيا، والطوال، وبيش، وفيفاء، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وأهاب بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وشدد على ضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:58 PM

"مدني جازان" عن الحالة الماطرة: سيصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد

دعا الجميع إلى توخي الحيطة وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ومحافظات "فرسان، وأبو عريش، وصبيا، والطوال، وبيش، وفيفاء، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وأهاب بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وشدد على ضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.

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