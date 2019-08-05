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"الأحوال المدنية" تُتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونياً

‏عبر منصة الخدمات الإلكترونية للداخلية "أبشر"

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ، خدمة إلغاء تصريح الحج "إلكترونياً" قبل تاريخ 7 / 12 / 1440 هـ، عبر منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر".

وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، فيتم ذلك عن طريق زيارته أقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه التصريح.

وأكّدت "الأحوال المدنية" لعموم المستفيدين، أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية، يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية" تُتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونياً
سبق

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ، خدمة إلغاء تصريح الحج "إلكترونياً" قبل تاريخ 7 / 12 / 1440 هـ، عبر منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر".

وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، فيتم ذلك عن طريق زيارته أقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه التصريح.

وأكّدت "الأحوال المدنية" لعموم المستفيدين، أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية، يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:33 PM

"الأحوال المدنية" تُتيح إلغاء تصريح الحج إلكترونياً

‏عبر منصة الخدمات الإلكترونية للداخلية "أبشر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ، خدمة إلغاء تصريح الحج "إلكترونياً" قبل تاريخ 7 / 12 / 1440 هـ، عبر منصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر".

وفي حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، فيتم ذلك عن طريق زيارته أقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه التصريح.

وأكّدت "الأحوال المدنية" لعموم المستفيدين، أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية، يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.

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