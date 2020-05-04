في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب
"جبر": 13078 رحلة لصهاريج التوزيع بالمنطقة وتنفيذ 193 عملية ميدانية
ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
وأبان مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1600 اختبار لجودة المياه، وسجلت 13078 رحلة لصهاريج التوزيع المياه في عموم المنطقة، إلى جانب تنفيذ 193 عملية ميدانية وعديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير وغيرها من المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة.
في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-04
ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
وأبان مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1600 اختبار لجودة المياه، وسجلت 13078 رحلة لصهاريج التوزيع المياه في عموم المنطقة، إلى جانب تنفيذ 193 عملية ميدانية وعديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير وغيرها من المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:07 PM
في أسبوع.. 1600 اختبار لجودة المياه بجازان وضخ 2.1 مليون متر مكعب
"جبر": 13078 رحلة لصهاريج التوزيع بالمنطقة وتنفيذ 193 عملية ميدانية
ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات ومراكز المنطقة خلال الأسبوع الماضي.
وأبان مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1600 اختبار لجودة المياه، وسجلت 13078 رحلة لصهاريج التوزيع المياه في عموم المنطقة، إلى جانب تنفيذ 193 عملية ميدانية وعديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير وغيرها من المهام والخدمات التي تقدمها الإدارة.