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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة وحائل وتبوك والأجزاء الساحلية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من منطقتَي حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من منطقتَي حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:13 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

سماء غائمة ورياح مثيرة للأتربة والغبار على المدينة وحائل وتبوك والأجزاء الساحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما زالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنوّرة والأجزاء الجنوبية من منطقتَي حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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