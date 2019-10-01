"الشورى" يطالب "الشؤون الإسلامية" بالكشف عن نفقاتها داخلياً وخارجياً بالتفصيل

دعا الوزارة إلى تسهيل مهام العاملين بالخارج في الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية

طالب مجلس "الشورى"، في جلسته العادية "58" برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ؛ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية؛ لتسهيل مهام العاملين بالخارج في الملحقيات الدينية، ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.

وطالب المجلس "الشؤون الإسلامية"؛ بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد إلى جمعيات خيرية مستقلة لعمارة المساجد وصيانتها والعناية بها.

ودعا "الشورى"، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع.

ووافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية القيرغيزية.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

ووافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس على طلب انضمام المملكة إلى "اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية"، كما وافق على انضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973 م).

ودعا وزارة الشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الدعم اللازم لتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب.