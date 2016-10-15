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تفاعلاً مع زيارة "بوتين".. "الدوسري": السعودية لديها قدرة فائقة على هذا الأمر

تبدأ من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا

في تفاعله مع مجريات الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم (الاثنين)، التي شهدت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وعقد قمة سعودية - روسية، أبرز الكاتب السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط" سلمان الدوسري قدرة السعودية على بناء التحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في العالم؛ باعتبارها مَعْلمًا من معالم سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

وقال "الدوسري" عبر حسابه في موقع "تويتر": "يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا، في الوقت الذي ما زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى".

وأضاف: "من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بوتين في السعودية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع زيارة "بوتين".. "الدوسري": السعودية لديها قدرة فائقة على هذا الأمر
سبق

في تفاعله مع مجريات الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم (الاثنين)، التي شهدت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وعقد قمة سعودية - روسية، أبرز الكاتب السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط" سلمان الدوسري قدرة السعودية على بناء التحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في العالم؛ باعتبارها مَعْلمًا من معالم سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

وقال "الدوسري" عبر حسابه في موقع "تويتر": "يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا، في الوقت الذي ما زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى".

وأضاف: "من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:17 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:00 AM

تفاعلاً مع زيارة "بوتين".. "الدوسري": السعودية لديها قدرة فائقة على هذا الأمر

تبدأ من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا

A A A
محمد صبح - الرياض
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9,499

في تفاعله مع مجريات الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم (الاثنين)، التي شهدت استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وعقد قمة سعودية - روسية، أبرز الكاتب السعودي في صحيفة "الشرق الأوسط" سلمان الدوسري قدرة السعودية على بناء التحالفات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في العالم؛ باعتبارها مَعْلمًا من معالم سياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

وقال "الدوسري" عبر حسابه في موقع "تويتر": "يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا، في الوقت الذي ما زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى".

وأضاف: "من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة".

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