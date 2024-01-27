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"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية ضرورية

قالت: توضح المكونات التي لا تناسب البعض مثل الحوامل والمرضعات

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة قراءة العبارات التحذيرية الموجودة على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المكونات التي قد لا تناسب الفرد.

ولفتت الهيئة إلى أن العبارات التحذيرية التي تكتب على بطاقة المنتج الغذائية توضح المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع، مثل: الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد على 150 ملغم/لتر، يكتب على البطاقة غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

وأشارت إلى أن المنتجات المحتوية على السوربيتول، أو الزيليتول، فإن زيادة الكمية المستهلكة في اليوم عن 40 جم قد تسبّب الإسهال.

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"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية ضرورية
سبق

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة قراءة العبارات التحذيرية الموجودة على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المكونات التي قد لا تناسب الفرد.

ولفتت الهيئة إلى أن العبارات التحذيرية التي تكتب على بطاقة المنتج الغذائية توضح المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع، مثل: الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد على 150 ملغم/لتر، يكتب على البطاقة غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

وأشارت إلى أن المنتجات المحتوية على السوربيتول، أو الزيليتول، فإن زيادة الكمية المستهلكة في اليوم عن 40 جم قد تسبّب الإسهال.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:19 PM

"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على بطاقة المنتجات الغذائية ضرورية

قالت: توضح المكونات التي لا تناسب البعض مثل الحوامل والمرضعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة قراءة العبارات التحذيرية الموجودة على بطاقة المنتجات الغذائية، لمعرفة المكونات التي قد لا تناسب الفرد.

ولفتت الهيئة إلى أن العبارات التحذيرية التي تكتب على بطاقة المنتج الغذائية توضح المكونات التي قد لا تتناسب مع بعض فئات المجتمع، مثل: الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أن المنتجات الغذائية المحتوية على كافيين بكمية تزيد على 150 ملغم/لتر، يكتب على البطاقة غير مناسب للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

وأشارت إلى أن المنتجات المحتوية على السوربيتول، أو الزيليتول، فإن زيادة الكمية المستهلكة في اليوم عن 40 جم قد تسبّب الإسهال.

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