900 مستفيد من خدمات عيادات "إغاثي الملك سلمان" في وعلان حجة خلال أغسطس

المركز نظّم دورة تدريبية لكوادر الصحة اليمنية حول تقنية "PCR" بمحافظة عدن

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ خدماتها العلاجية لـ910 مستفيدين خلال شهر أغسطس 2021م.

وقد راجع عيادة الطوارئ 259 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 213 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 205 مراجعين، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

وصُرفت الأدوية لـ705 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 207 مرضى، كما جرى تنفيذ 17 نشاطًا للتخلص من النفايات.

من ناحية أخرى قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ1,878 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي.

وشمل هذا العدد 972 مراجعًا في عيادة الباطنية، و384 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، و316 فردًا في عيادة الطوارئ، و59 حالة في عيادة الصحة الإنجابية.

وصُرفت الأدوية لـ1,494 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 600 مريض، وقسم الإحالة الطبية 29 شخصًا، كما نُفذ 12 نشاطًا للتخلص من النفايات.

إلى ذلك قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة؛ خدماتها العلاجية لـ2,521 مستفيدًا خلال شهر أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 341 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1,259 شخصًا، وعيادة التوعية والتثقيف 623 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 103 حالات.

وبخصوص الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ1,898 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 4,654 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3,356 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 5,175 نشاطًا للتخلص من النفايات.

على صعيد آخر، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن فعاليات الدورة التدريبية لكوادر وزارة الصحة حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR) عبر التشخيص المختبري لفيروس كورونا والأنماط الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة، التي تستمر خمسة أيام، إلى إكساب 46 مشاركا ومشاركة من طواقم المراكز الوطنية للمختبرات الصحية مفاهيم علمية ومهاراتية لضمان جودة التشخيص لـ(كوفيد-19) باستخدام تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة وفحص الاستنساخ العكسي.

جاء ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لتقديم مختلف أشكال الدعم لمنظومة القطاع الصحي باليمن عبر العديد من الوسائل مثل تنفيذ البرامج الصحية والدورات التدريبية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.

وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية مالي.

وجرى توزيع 100 كيس من الأرز (50 كيلوغرامًا للكيس الواحد) في مخيم حي فالادي بمدينة باماكو في جمهورية مالي، استفاد منها 700 فرد.