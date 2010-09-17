900 مستفيد من خدمات عيادات "إغاثي الملك سلمان" في وعلان حجة خلال أغسطس

وبخصوص الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ1,898 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 4,654 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3,356 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 5,175 نشاطًا للتخلص من النفايات.
على صعيد آخر، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن فعاليات الدورة التدريبية لكوادر وزارة الصحة حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR) عبر التشخيص المختبري لفيروس كورونا والأنماط الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.
وتهدف الدورة، التي تستمر خمسة أيام، إلى إكساب 46 مشاركا ومشاركة من طواقم المراكز الوطنية للمختبرات الصحية مفاهيم علمية ومهاراتية لضمان جودة التشخيص لـ(كوفيد-19) باستخدام تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة وفحص الاستنساخ العكسي.
جاء ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لتقديم مختلف أشكال الدعم لمنظومة القطاع الصحي باليمن عبر العديد من الوسائل مثل تنفيذ البرامج الصحية والدورات التدريبية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.
وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية مالي.
وجرى توزيع 100 كيس من الأرز (50 كيلوغرامًا للكيس الواحد) في مخيم حي فالادي بمدينة باماكو في جمهورية مالي، استفاد منها 700 فرد.
وبخصوص الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ1,898 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 4,654 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3,356 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 5,175 نشاطًا للتخلص من النفايات.
على صعيد آخر، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن فعاليات الدورة التدريبية لكوادر وزارة الصحة حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR) عبر التشخيص المختبري لفيروس كورونا والأنماط الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.
وتهدف الدورة، التي تستمر خمسة أيام، إلى إكساب 46 مشاركا ومشاركة من طواقم المراكز الوطنية للمختبرات الصحية مفاهيم علمية ومهاراتية لضمان جودة التشخيص لـ(كوفيد-19) باستخدام تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة وفحص الاستنساخ العكسي.
جاء ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لتقديم مختلف أشكال الدعم لمنظومة القطاع الصحي باليمن عبر العديد من الوسائل مثل تنفيذ البرامج الصحية والدورات التدريبية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.
وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية مالي.
وجرى توزيع 100 كيس من الأرز (50 كيلوغرامًا للكيس الواحد) في مخيم حي فالادي بمدينة باماكو في جمهورية مالي، استفاد منها 700 فرد.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:08 PM
900 مستفيد من خدمات عيادات "إغاثي الملك سلمان" في وعلان حجة خلال أغسطس
المركز نظّم دورة تدريبية لكوادر الصحة اليمنية حول تقنية "PCR" بمحافظة عدن
وبخصوص الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ1,898 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 4,654 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 3,356 مستفيدًا، كما تم تنفيذ 5,175 نشاطًا للتخلص من النفايات.
على صعيد آخر، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن فعاليات الدورة التدريبية لكوادر وزارة الصحة حول تقنية التشخيص الجزيئية (PCR) عبر التشخيص المختبري لفيروس كورونا والأنماط الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.
وتهدف الدورة، التي تستمر خمسة أيام، إلى إكساب 46 مشاركا ومشاركة من طواقم المراكز الوطنية للمختبرات الصحية مفاهيم علمية ومهاراتية لضمان جودة التشخيص لـ(كوفيد-19) باستخدام تقنية الفحص السريع للأجسام المضادة وفحص الاستنساخ العكسي.
جاء ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لتقديم مختلف أشكال الدعم لمنظومة القطاع الصحي باليمن عبر العديد من الوسائل مثل تنفيذ البرامج الصحية والدورات التدريبية بما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمصابين.
وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية مالي.
وجرى توزيع 100 كيس من الأرز (50 كيلوغرامًا للكيس الواحد) في مخيم حي فالادي بمدينة باماكو في جمهورية مالي، استفاد منها 700 فرد.