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مشاجرة في معسكر منتخب إنجلترا تنتهي باستبعاد "سترلينغ"

بدايتها مزحة أطلقها مُدافع ليفربول بعد فوز فريقه على السيتي

تَسبب شجار بين لاعب مانشستر سيتي "رحيم سترلينج"، وزميله مدافع ليفربول "جو غوميز" داخل معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"، أمس الاثنين، في استبعاد سترلينج من تشكيلة إنجلترا لمباراة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد اللاعب بعد شجار خلال المران على خلفية شجارهما معًا خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الأحد، والتي انتهت بفوز "الريدز" 3- 1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن شجارًا وقع بين غوميز وسترلينغ أثناء تدريبات المنتخب الإنجليزي، وتم احتواء الموقف، بعد أن قام زملاؤهما بتفريقهما عن بعضهما.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن سبب الشجار كان مزحة أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه على السيتي؛ الأمر الذي أثار غضب ستيرلينغ، ودخل الثنائي في شجار؛ ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينغ من قِبَل المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت.
ويتحضر منتخب إنجلترا لمواجهة كل من منتخبَي الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020.

مشاجرة معسكر منتخب إنجلترا سترلينغ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مشاجرة في معسكر منتخب إنجلترا تنتهي باستبعاد "سترلينغ"
سبق

تَسبب شجار بين لاعب مانشستر سيتي "رحيم سترلينج"، وزميله مدافع ليفربول "جو غوميز" داخل معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"، أمس الاثنين، في استبعاد سترلينج من تشكيلة إنجلترا لمباراة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد اللاعب بعد شجار خلال المران على خلفية شجارهما معًا خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الأحد، والتي انتهت بفوز "الريدز" 3- 1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن شجارًا وقع بين غوميز وسترلينغ أثناء تدريبات المنتخب الإنجليزي، وتم احتواء الموقف، بعد أن قام زملاؤهما بتفريقهما عن بعضهما.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن سبب الشجار كان مزحة أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه على السيتي؛ الأمر الذي أثار غضب ستيرلينغ، ودخل الثنائي في شجار؛ ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينغ من قِبَل المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت.
ويتحضر منتخب إنجلترا لمواجهة كل من منتخبَي الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
11:52 AM

مشاجرة في معسكر منتخب إنجلترا تنتهي باستبعاد "سترلينغ"

بدايتها مزحة أطلقها مُدافع ليفربول بعد فوز فريقه على السيتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَسبب شجار بين لاعب مانشستر سيتي "رحيم سترلينج"، وزميله مدافع ليفربول "جو غوميز" داخل معسكر منتخب "الأسود الثلاثة"، أمس الاثنين، في استبعاد سترلينج من تشكيلة إنجلترا لمباراة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد اللاعب بعد شجار خلال المران على خلفية شجارهما معًا خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الأحد، والتي انتهت بفوز "الريدز" 3- 1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن شجارًا وقع بين غوميز وسترلينغ أثناء تدريبات المنتخب الإنجليزي، وتم احتواء الموقف، بعد أن قام زملاؤهما بتفريقهما عن بعضهما.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن سبب الشجار كان مزحة أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه على السيتي؛ الأمر الذي أثار غضب ستيرلينغ، ودخل الثنائي في شجار؛ ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينغ من قِبَل المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت.
ويتحضر منتخب إنجلترا لمواجهة كل من منتخبَي الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020.

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