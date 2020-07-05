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"أمين الجوف" يقف على تطورات طريق الملك عبدالعزيز وشارع الأمير نواف بسكاكا‎

الشرعان: مشروعات تسهم في انسيابية حركة التنقل والتخفيف على الحركة المرورية

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، على تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز، الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا المحورية والتي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.

وتفقد أمين منطقة الجوف تنفيذ أعمال مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً ابتداءً من دوار المغازل بطول 5 كم وعرض 50 متر ليصل إلى سوق الأنعام، ليكون محورًا رديفًا للمحاور القائمة وشريانًا رئيسيًا يضاف لشبكة الطرق بالمدينة .

وأوضح الشرعان، أن مثل هذه المشاريع تأتي لتسهم في انسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا والتخفيف على الحركة المرورية في وسط المدينة، وتعمل على إيجاد بدائل للتنقل حسب الوجهات المقصودة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة وإيجاد فراغات عمرانية إنسانية تسهم في تلبية متطلبات التغير المتسارع في نمط الحياة بمدينة سكاكا، حيث تتضمن معابر آمنة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية ومساحات أكبر للتشجير بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة بالمدينة.

وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية وتعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.

الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين الجوف" يقف على تطورات طريق الملك عبدالعزيز وشارع الأمير نواف بسكاكا‎
سبق

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، على تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز، الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا المحورية والتي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.

وتفقد أمين منطقة الجوف تنفيذ أعمال مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً ابتداءً من دوار المغازل بطول 5 كم وعرض 50 متر ليصل إلى سوق الأنعام، ليكون محورًا رديفًا للمحاور القائمة وشريانًا رئيسيًا يضاف لشبكة الطرق بالمدينة .

وأوضح الشرعان، أن مثل هذه المشاريع تأتي لتسهم في انسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا والتخفيف على الحركة المرورية في وسط المدينة، وتعمل على إيجاد بدائل للتنقل حسب الوجهات المقصودة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة وإيجاد فراغات عمرانية إنسانية تسهم في تلبية متطلبات التغير المتسارع في نمط الحياة بمدينة سكاكا، حيث تتضمن معابر آمنة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية ومساحات أكبر للتشجير بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة بالمدينة.

وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية وتعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
02:07 PM

"أمين الجوف" يقف على تطورات طريق الملك عبدالعزيز وشارع الأمير نواف بسكاكا‎

الشرعان: مشروعات تسهم في انسيابية حركة التنقل والتخفيف على الحركة المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، على تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز، الذي يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرق.

يأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا المحورية والتي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.

وتفقد أمين منطقة الجوف تنفيذ أعمال مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً ابتداءً من دوار المغازل بطول 5 كم وعرض 50 متر ليصل إلى سوق الأنعام، ليكون محورًا رديفًا للمحاور القائمة وشريانًا رئيسيًا يضاف لشبكة الطرق بالمدينة .

وأوضح الشرعان، أن مثل هذه المشاريع تأتي لتسهم في انسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا والتخفيف على الحركة المرورية في وسط المدينة، وتعمل على إيجاد بدائل للتنقل حسب الوجهات المقصودة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة وإيجاد فراغات عمرانية إنسانية تسهم في تلبية متطلبات التغير المتسارع في نمط الحياة بمدينة سكاكا، حيث تتضمن معابر آمنة للمشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية ومساحات أكبر للتشجير بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة بالمدينة.

وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية وتعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.

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