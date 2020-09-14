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"إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية

بدأت في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام"، تختبر حاليًا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات "رييلز" المشابهة لتطبيق "تيك توك" وخدمة جديدة للتسوق.

ووصف التقرير تلك التغييرات بأنها تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "إنستجرام".

وبدأت "إنستجرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين؛ تمهيدًا لطرحها على كافة مستخدميها على مستوى العالم.

وستضيف تلك التغييرات قسمًا خاصًّا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "إنستجرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.

أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك" وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

كما تختبر "إنستجرام" أيضًا استبدال زر "البحث" بخيار "رييلز" ليكون موجودًا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.

إنستجرام

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام"، تختبر حاليًا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات "رييلز" المشابهة لتطبيق "تيك توك" وخدمة جديدة للتسوق.

ووصف التقرير تلك التغييرات بأنها تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "إنستجرام".

وبدأت "إنستجرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين؛ تمهيدًا لطرحها على كافة مستخدميها على مستوى العالم.

وستضيف تلك التغييرات قسمًا خاصًّا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "إنستجرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.

أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك" وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

كما تختبر "إنستجرام" أيضًا استبدال زر "البحث" بخيار "رييلز" ليكون موجودًا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
11:29 AM

"إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية

بدأت في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام"، تختبر حاليًا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات "رييلز" المشابهة لتطبيق "تيك توك" وخدمة جديدة للتسوق.

ووصف التقرير تلك التغييرات بأنها تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "إنستجرام".

وبدأت "إنستجرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين؛ تمهيدًا لطرحها على كافة مستخدميها على مستوى العالم.

وستضيف تلك التغييرات قسمًا خاصًّا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "إنستجرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.

أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك" وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

كما تختبر "إنستجرام" أيضًا استبدال زر "البحث" بخيار "رييلز" ليكون موجودًا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.

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