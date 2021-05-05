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بعد انتهاء المهلة.. نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، ما يمنح منافسيه فرصة لتولي السلطة وإنهاء فترته المثيرة للانقسام، في رئاسة الوزراء.
نتنياهو ظل يحاول، منذ 28 يوماً، تشكيل تحالف بعد الانتخابات العامة، في 23 مارس، وهي الرابعة من نوعها خلال عامين.
وانقضى الموعد النهائي للتشكيل منتصف ليل الأربعاء.
وقال مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين في بيان: إن نتنياهو "أبلغ (الرئاسة) أنه غير قادر على تشكيل حكومة وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد انتهاء المهلة.. نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية
سبق

انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، ما يمنح منافسيه فرصة لتولي السلطة وإنهاء فترته المثيرة للانقسام، في رئاسة الوزراء.
نتنياهو ظل يحاول، منذ 28 يوماً، تشكيل تحالف بعد الانتخابات العامة، في 23 مارس، وهي الرابعة من نوعها خلال عامين.
وانقضى الموعد النهائي للتشكيل منتصف ليل الأربعاء.
وقال مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين في بيان: إن نتنياهو "أبلغ (الرئاسة) أنه غير قادر على تشكيل حكومة وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
03:17 PM

بعد انتهاء المهلة.. نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، ما يمنح منافسيه فرصة لتولي السلطة وإنهاء فترته المثيرة للانقسام، في رئاسة الوزراء.
نتنياهو ظل يحاول، منذ 28 يوماً، تشكيل تحالف بعد الانتخابات العامة، في 23 مارس، وهي الرابعة من نوعها خلال عامين.
وانقضى الموعد النهائي للتشكيل منتصف ليل الأربعاء.
وقال مكتب الرئيس رؤوفين ريفلين في بيان: إن نتنياهو "أبلغ (الرئاسة) أنه غير قادر على تشكيل حكومة وبالتالي أعاد التفويض إلى الرئيس".

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