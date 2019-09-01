جمعية المتقاعدين تتوسع في مسؤوليتها الاجتماعية بتوقيع اتفاقيات "الخدمة"

انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص تجاه "غير الربحي".. وتماشيًا مع رؤية السعودية

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاه القطاع غير الربحي، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، والتوجُّه إلى أن تتحول الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مؤسسات تنموية، تقوم بدورها في خدمة المجتمع، وقّعت جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض اتفاقية مع مستشفى عبيد التخصصي.

ونصت الاتفاقية على قيام "المشاريع الطبية" برعاية اليوم الصحي للمتقاعدين كل يوم أحد من كل أسبوع من خلال وجود فريق طبي بمقر الجمعية؛ وذلك لإجراء الفحص الإكلينيكي، إلى جانب فتح ملف طبي مجاني، وتقديم خصم خاص للفحص الشامل والخدمات الطبية بشقَّيْها الوقائي والعلاجي، عدا العمليات، وكذلك خصم على الأدوية.

وقد وقّع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها اللواء ركن مهندس صالح بن منصور القرشي، ورئيس مجلس إدارة المشاريع الطبية الدكتور محمد بن عمر العرنوس، بحضور الرئيس التنفيذي أيمن البلاع.

كما تم أيضًا توقيع اتفاقية شراكة مع "الثنيان محاسبون ومراجعون قانونيون" لتقديم الخدمات المعنية والاستشارية والمالية للجمعية لمدة عام. وقد وقَّع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس إدارتها "القرشي"، وعن "الثنيان" الشريك الرئيس صالح بن محمد الثنيان.

وتعد هاتان الاتفاقيتان امتدادًا لاتفاقية الرعاية الأولى مع جهات أخرى لرعاية ديوانية المتقاعدين التي تقام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. وستواصل الجمعية اهتمامها بكل ما يخدم المتقاعدين، ويسهم في تطوير العمل الإداري وفق أسس صحيحة، وأتمتة الإجراءات والأعمال؛ لتصبح الجمعية جمعية رقمية مستفيدة من التطور التقني، وتقديم خدماتها وتسويق خبراتها بطريقة عصرية.