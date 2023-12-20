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"سناب الداخلية" يُواصل رسائله التوعوية وينشر لقاءً جديدًا عبر برنامج "قصة سجين"

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضِمن سلسلة حلقات البرنامج التوعوي "قصة سجين"، الذي يُجري لقاءات مع عدد من المساجين.

الحلقة الخامسة من البرنامج، حكى فيها السجين قصته مع محاولة الثراء السريع عبر تزوير الشيكات، عندما استغل ثقة أحد الأشخاص الذين تعرّف عليهم لتزوير شيكات والحصول على مبالغ كبيرة عَجِز عن سدادها؛ لتنتهي محاولات الثراء السريع بدخوله السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهًا نصائح لمتابعي "سناب الداخلية" بالابتعاد عن الجرائم والمخالفات.

سناب الداخلية وزارة الداخلية قصة سجين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سناب الداخلية" يُواصل رسائله التوعوية وينشر لقاءً جديدًا عبر برنامج "قصة سجين"
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضِمن سلسلة حلقات البرنامج التوعوي "قصة سجين"، الذي يُجري لقاءات مع عدد من المساجين.

الحلقة الخامسة من البرنامج، حكى فيها السجين قصته مع محاولة الثراء السريع عبر تزوير الشيكات، عندما استغل ثقة أحد الأشخاص الذين تعرّف عليهم لتزوير شيكات والحصول على مبالغ كبيرة عَجِز عن سدادها؛ لتنتهي محاولات الثراء السريع بدخوله السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهًا نصائح لمتابعي "سناب الداخلية" بالابتعاد عن الجرائم والمخالفات.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
05:19 PM

"سناب الداخلية" يُواصل رسائله التوعوية وينشر لقاءً جديدًا عبر برنامج "قصة سجين"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية "MOI.SAUDIARABIA"، قصة سجين سعودي، ضِمن سلسلة حلقات البرنامج التوعوي "قصة سجين"، الذي يُجري لقاءات مع عدد من المساجين.

الحلقة الخامسة من البرنامج، حكى فيها السجين قصته مع محاولة الثراء السريع عبر تزوير الشيكات، عندما استغل ثقة أحد الأشخاص الذين تعرّف عليهم لتزوير شيكات والحصول على مبالغ كبيرة عَجِز عن سدادها؛ لتنتهي محاولات الثراء السريع بدخوله السجن.

السجين عبّر عن ندمه الشديد على ما قام به، موجهًا نصائح لمتابعي "سناب الداخلية" بالابتعاد عن الجرائم والمخالفات.

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