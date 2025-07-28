النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أعطاك" يحصد المركز لأول في السباق السادس للفروسية بالطائف

مسافته 2000 متر ومجموع جوائزه 120 ألف ريال.. ورعاه "اللهيبي"

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، عصر اليوم، حفل السباق السادس للفروسية والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 2000 متر، وبلغ مجموع جوائزه 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد "أعطاك"، لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم، وفي نهاية الشوط سلم "اللهيبي" الكأس لصاحب الجواد الفائز.

ونقل "اللهيبي" تهاني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ" لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم، ومقدماً شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم، ومثمناً كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق، ومتمنياً للجميع التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أعطاك" يحصد المركز لأول في السباق السادس للفروسية بالطائف
سبق

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، عصر اليوم، حفل السباق السادس للفروسية والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 2000 متر، وبلغ مجموع جوائزه 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد "أعطاك"، لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم، وفي نهاية الشوط سلم "اللهيبي" الكأس لصاحب الجواد الفائز.

ونقل "اللهيبي" تهاني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ" لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم، ومقدماً شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم، ومثمناً كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق، ومتمنياً للجميع التوفيق.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
08:27 PM

"أعطاك" يحصد المركز لأول في السباق السادس للفروسية بالطائف

مسافته 2000 متر ومجموع جوائزه 120 ألف ريال.. ورعاه "اللهيبي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
109

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، عصر اليوم، حفل السباق السادس للفروسية والذي أقامه نادي الفروسية بالطائف.

وتكوّن السباق من عدة أشواط كان الشوط السادس منها على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات "إنتاج ثلاث سنوات" ومسافته 2000 متر، وبلغ مجموع جوائزه 120 ألف ريال.

وحصل على المركز الأول الجواد "أعطاك"، لعبدالله بن محمد بن ناصر الطخيم، وفي نهاية الشوط سلم "اللهيبي" الكأس لصاحب الجواد الفائز.

ونقل "اللهيبي" تهاني وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ" لصاحب الجواد الفائز مبدياً سعادته بمشاركة وزارة التعليم في هذه الرياضة الأصيلة، مشيراً إلى أهمية هذه الرياضة واحتكاك الطلاب بمثل هذه الأنشطة وممارستهم، ومقدماً شكره وتقديره لنادي الفروسية على حسن الإعداد والتنظيم، ومثمناً كذلك جهود كشافة الطائف على مشاركتها المتميزة في هذا السباق، ومتمنياً للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,184
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,336
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,252
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,179

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة