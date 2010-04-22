عملت شركة البحر الأحمر للتطوير على تطبيق حل سلامة شامل باستخدام "إنترنت الأشياء" لرصد جهود القوى العاملة في مشاريع التطوير والإنشاء وتتبع أسطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة، بالتعاون مع أنجح الشركات في هذا المجال. وتعتمد هذه التقنية على نظام "التعقب الذكي" من خلال البنية التحتية لشبكة LoRaWAN® التي توفرها شركة رائدة عالميًّا في خدمات إنترنت الأشياء، وكذلك على الشارات التعريفية الذكية وحلول تعقب لاسلكية التي توفرها إحدى الشركات المتخصصة في تحديد المواقع الجغرافية بآليات تستهلك طاقة منخفضة. وستستهدف الحلول التقنية الذكية المتبعة أربعة جوانب رئيسية لمنطقة الإنشاء والتطوير في المشروع؛ وهي: أمن مواقع الإنشاء، وسلامة العمال، والتحكم بالتنقل، وكفاءة عمليات الإنشاء. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن منصة إنترنت الأشياء المتقدمة وتقنية الموقع الجغرافي المبتكرة تساعد على تلبية أعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة، وستؤدي دورًا هامًّا في ضمان رفاهية عمالنا. وأوضح أن الشركة ستقوم بتوفير إنترنت الأشياء اللازم لتنفيذ المشروع بإنشاء وتعميم شبكة LoRaWAN® على مساحة تمتد لأكثر من 3500 كم² باستخدام منصة ThingPark اللاسلكية لإنترنت الأشياء و الشارات التعريفية الذكية لــ 36000 عامل بناء وأجهزة التتبع Abeeway المدمجة لما يقارب 3000 مركبة لضمان السلامة والأمن. وأفاد "باغانو" أن حلول إنترنت الأشياء والابتكارات الناتجة عنها، ستقوم بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم بالوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لهم بعبور تلك المناطق؛ حيث ستمنح تصاريح الدخول بناء على معايير محددة ويتم ذلك عبر تحديد مواقع المركبات عن بعد، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبيهات بأي مخالفات متعلقة بتجاوزات لمن لا تصاريح لهم ، كما سيتمكن العمّال عبر تقنية "تنبيه الطوارئ" بالتبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.

شركة البحر الأحمر ترصد جهود العاملين وحمايتهم في المشروع بـ"التعقب الذكي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-22 عملت شركة البحر الأحمر للتطوير على تطبيق حل سلامة شامل باستخدام "إنترنت الأشياء" لرصد جهود القوى العاملة في مشاريع التطوير والإنشاء وتتبع أسطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة، بالتعاون مع أنجح الشركات في هذا المجال.



وتعتمد هذه التقنية على نظام "التعقب الذكي" من خلال البنية التحتية لشبكة LoRaWAN® التي توفرها شركة رائدة عالميًّا في خدمات إنترنت الأشياء، وكذلك على الشارات التعريفية الذكية وحلول تعقب لاسلكية التي توفرها إحدى الشركات المتخصصة في تحديد المواقع الجغرافية بآليات تستهلك طاقة منخفضة.



وستستهدف الحلول التقنية الذكية المتبعة أربعة جوانب رئيسية لمنطقة الإنشاء والتطوير في المشروع؛ وهي: أمن مواقع الإنشاء، وسلامة العمال، والتحكم بالتنقل، وكفاءة عمليات الإنشاء.



وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن منصة إنترنت الأشياء المتقدمة وتقنية الموقع الجغرافي المبتكرة تساعد على تلبية أعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة، وستؤدي دورًا هامًّا في ضمان رفاهية عمالنا.



وأوضح أن الشركة ستقوم بتوفير إنترنت الأشياء اللازم لتنفيذ المشروع بإنشاء وتعميم شبكة LoRaWAN® على مساحة تمتد لأكثر من 3500 كم² باستخدام منصة ThingPark اللاسلكية لإنترنت الأشياء و الشارات التعريفية الذكية لــ 36000 عامل بناء وأجهزة التتبع Abeeway المدمجة لما يقارب 3000 مركبة لضمان السلامة والأمن.



وأفاد "باغانو" أن حلول إنترنت الأشياء والابتكارات الناتجة عنها، ستقوم بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم بالوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لهم بعبور تلك المناطق؛ حيث ستمنح تصاريح الدخول بناء على معايير محددة ويتم ذلك عبر تحديد مواقع المركبات عن بعد، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبيهات بأي مخالفات متعلقة بتجاوزات لمن لا تصاريح لهم ، كما سيتمكن العمّال عبر تقنية "تنبيه الطوارئ" بالتبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 08:32 PM

شركة البحر الأحمر ترصد جهود العاملين وحمايتهم في المشروع بـ"التعقب الذكي" جون باغانو: تساعد على تلبية أعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة





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عملت شركة البحر الأحمر للتطوير على تطبيق حل سلامة شامل باستخدام "إنترنت الأشياء" لرصد جهود القوى العاملة في مشاريع التطوير والإنشاء وتتبع أسطول المركبات أثناء تنقُلها في موقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة، بالتعاون مع أنجح الشركات في هذا المجال.



وتعتمد هذه التقنية على نظام "التعقب الذكي" من خلال البنية التحتية لشبكة LoRaWAN® التي توفرها شركة رائدة عالميًّا في خدمات إنترنت الأشياء، وكذلك على الشارات التعريفية الذكية وحلول تعقب لاسلكية التي توفرها إحدى الشركات المتخصصة في تحديد المواقع الجغرافية بآليات تستهلك طاقة منخفضة.



وستستهدف الحلول التقنية الذكية المتبعة أربعة جوانب رئيسية لمنطقة الإنشاء والتطوير في المشروع؛ وهي: أمن مواقع الإنشاء، وسلامة العمال، والتحكم بالتنقل، وكفاءة عمليات الإنشاء.



وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن منصة إنترنت الأشياء المتقدمة وتقنية الموقع الجغرافي المبتكرة تساعد على تلبية أعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة، وستؤدي دورًا هامًّا في ضمان رفاهية عمالنا.



وأوضح أن الشركة ستقوم بتوفير إنترنت الأشياء اللازم لتنفيذ المشروع بإنشاء وتعميم شبكة LoRaWAN® على مساحة تمتد لأكثر من 3500 كم² باستخدام منصة ThingPark اللاسلكية لإنترنت الأشياء و الشارات التعريفية الذكية لــ 36000 عامل بناء وأجهزة التتبع Abeeway المدمجة لما يقارب 3000 مركبة لضمان السلامة والأمن.



وأفاد "باغانو" أن حلول إنترنت الأشياء والابتكارات الناتجة عنها، ستقوم بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم بالوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لهم بعبور تلك المناطق؛ حيث ستمنح تصاريح الدخول بناء على معايير محددة ويتم ذلك عبر تحديد مواقع المركبات عن بعد، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبيهات بأي مخالفات متعلقة بتجاوزات لمن لا تصاريح لهم ، كما سيتمكن العمّال عبر تقنية "تنبيه الطوارئ" بالتبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.