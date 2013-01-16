قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "#مناعتنا_حياة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: على الرغم من ارتفاع الإصابات، العالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة.
متحدث الصحة: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "مناعتنا حياة"
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "#مناعتنا_حياة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: على الرغم من ارتفاع الإصابات، العالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة.
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "#مناعتنا_حياة".
متحدث الصحة: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "مناعتنا حياة"
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها "#مناعتنا_حياة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: على الرغم من ارتفاع الإصابات، العالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة.