فُجع الزميل الصحفي محمود عبدالكريم بوفاة نجله "مصطفى"، وأسرة تحرير "سبق" تتقدم بخالص التعازي للزميل "عبدالكريم"، وتسأل الله عز وجل أن يغفر الله له ويرحمه، ويلهم والديه وإخوته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى"
فُجع الزميل الصحفي محمود عبدالكريم بوفاة نجله "مصطفى"، وأسرة تحرير "سبق" تتقدم بخالص التعازي للزميل "عبدالكريم"، وتسأل الله عز وجل أن يغفر الله له ويرحمه، ويلهم والديه وإخوته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-24
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:53 PM
الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى"
فُجع الزميل الصحفي محمود عبدالكريم بوفاة نجله "مصطفى"، وأسرة تحرير "سبق" تتقدم بخالص التعازي للزميل "عبدالكريم"، وتسأل الله عز وجل أن يغفر الله له ويرحمه، ويلهم والديه وإخوته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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