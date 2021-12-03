تقارير لبنانية: جورج قرداحي يعلن استقالته من منصب وزير الإعلام

ذكرت تقارير لبنانية أن وزير الإعلام اللبنانية جورج قرداحي؛ قدّم استقالته ظهر اليوم الجمعة من منصبه لرئيس الجمهورية ميشال عون؛ ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأعلن قرداحي؛ أمس الخمس عبر قناة "إم تي في" اللبنانية، نيته تقديم استقالته اليوم الجمعة.

وأفادت إذاعة صوت لبنان، اليوم الجمعة، عن تقديم قرداحي استقالته، مشيرة إلى أن استقالته تأتي تمهيداً لحل خلافٍ محتملٍ مع دولٍ خليجية على خلفية تصريحاته.