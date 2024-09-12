النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة

في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش، عدداً من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة في مركز مسلية بمساحة تقريبية تبلغ 500 ألف متر مربع من الأراضي المُعتدَى عليها.

وأوضح محافظ بيش حسن أبو شرحة، أن التعديات جرت في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً، أُحدثت على أراض عامة بمساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، حيث أزالتها اللجنة وسلمت الأراضي لبلدية محافظة بيش، مؤكداً استمرار اللجنة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير وسوف تُطبّق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.

وأبانت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، أن من يتعاون مع اللجنة ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالتها فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

إزالة تعديات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة
سبق

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش، عدداً من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة في مركز مسلية بمساحة تقريبية تبلغ 500 ألف متر مربع من الأراضي المُعتدَى عليها.

وأوضح محافظ بيش حسن أبو شرحة، أن التعديات جرت في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً، أُحدثت على أراض عامة بمساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، حيث أزالتها اللجنة وسلمت الأراضي لبلدية محافظة بيش، مؤكداً استمرار اللجنة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير وسوف تُطبّق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.

وأبانت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، أن من يتعاون مع اللجنة ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالتها فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
10:49 PM

"تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة

في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
2,943

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش، عدداً من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة في مركز مسلية بمساحة تقريبية تبلغ 500 ألف متر مربع من الأراضي المُعتدَى عليها.

وأوضح محافظ بيش حسن أبو شرحة، أن التعديات جرت في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً، أُحدثت على أراض عامة بمساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، حيث أزالتها اللجنة وسلمت الأراضي لبلدية محافظة بيش، مؤكداً استمرار اللجنة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير وسوف تُطبّق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.

وأبانت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، أن من يتعاون مع اللجنة ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالتها فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,477

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة