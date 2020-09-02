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"أمانة الرياض" توضح ملابسات "فيديو الكلاب النافقة".. الهدف التخلص منها

العمّال الناقلون يتبعون لمقاول مشروع مكافحة الحيوانات الضالة

أوضحت أمانة الرياض، حقيقة ما ظهر بمقطع الفيديو المتداول عن نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب نافقة، مبينة أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.

وأضافت الأمانة أن إجراءات التخلص من الكلاب الضالة لا تتبع للأمانة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطراً على سلامة السكان، مشيرة بأنه في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها.


وأكدت أن الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في ذلك الشأن، مؤكدة على حرصها على العناية بالحيوانات الضالة وفق الضوابط المقررة مع مراعاة سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشارها.

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"أمانة الرياض" توضح ملابسات "فيديو الكلاب النافقة".. الهدف التخلص منها
سبق

أوضحت أمانة الرياض، حقيقة ما ظهر بمقطع الفيديو المتداول عن نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب نافقة، مبينة أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.

وأضافت الأمانة أن إجراءات التخلص من الكلاب الضالة لا تتبع للأمانة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطراً على سلامة السكان، مشيرة بأنه في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها.


وأكدت أن الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في ذلك الشأن، مؤكدة على حرصها على العناية بالحيوانات الضالة وفق الضوابط المقررة مع مراعاة سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشارها.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:45 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:41 AM

"أمانة الرياض" توضح ملابسات "فيديو الكلاب النافقة".. الهدف التخلص منها

العمّال الناقلون يتبعون لمقاول مشروع مكافحة الحيوانات الضالة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
3,145

أوضحت أمانة الرياض، حقيقة ما ظهر بمقطع الفيديو المتداول عن نقل عمالة أحد مقاولي مشروع مكافحة الحيوانات الضالة بمدينة الرياض لكلاب نافقة، مبينة أنها كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة.

وأضافت الأمانة أن إجراءات التخلص من الكلاب الضالة لا تتبع للأمانة إلا في حالة الضرورة، ومنها الكلاب العقور التي يصعب السيطرة عليها ويشكل وجودها خطراً على سلامة السكان، مشيرة بأنه في معظم حالات التعامل مع الحيوانات الضالة يتم السيطرة عليها وتعقيمها وتحييد خطرها وإعادة إطلاقها.


وأكدت أن الكلاب النافقة الواضحة في الفيديو كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية ووفق ما تقتضيه إجراءات السلامة والأنظمة المتبعة في ذلك الشأن، مؤكدة على حرصها على العناية بالحيوانات الضالة وفق الضوابط المقررة مع مراعاة سلامة السكان ومنع حدوث أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة انتشارها.

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