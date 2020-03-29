"الصحة العالمية" تطلق خدمة الرسائل الصحية ومستجدات "كورونا" على الواتساب بالعربية

أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد وجّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوة للمتحدثين باللغة العربية للاستفادة من هذه المنصة.

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وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، تغريدة من حسابه الرسمي بتويتر ‪@DrTedros قال فيها: "أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة".

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