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"المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية

أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.

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"المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية
سبق

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
04:00 PM

"المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية

أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,560
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,392
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,814
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,347

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