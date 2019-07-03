"المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية

أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.