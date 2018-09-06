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نتيجة الغبار.. المراقبة الصحية بمطار جدة تتأهب لاستقبال المرضى من الحجاج

في مرحلة توديعهم ونصحت باستخدام الكمامات وضرورة أخذ أدوية الربو

رفعت مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حالة التأهب والاستعداد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية في مرحلة توديع الحجاج، في ظل موجة غبار تشهدها المحافظة، حيث نصحت باستخدام الكمامات وضرورة أخذ أدوية الربو.

واستعدت المراكز الصحية بالمطار في مرحلة سفر الحجاج عبر ٤ مراكز صحية تعمل على مدار ٢٤ ساعة، و٥ إسعافات عالية التجهيز، كما يتم استقبال القوافل الطبية لمرحلة سفر الحجاج المنومين في المستشفيات، والتأكد من جاهزية الطائرة بالاحتياجات الطبية.

وقال المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد جمال فلمبان إنه تم استقبال أكثر من ١٢ ألف حالة من بداية موسم الحج حتى الآن، وتم تحويل ١٢٠ إلى داخل مستشفيات جدة، منها الحالات القلبية والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المراكز الطبية استقبلت حالات حرجة؛ منها حالات الإنعاش القلبي الرئوي، حيث بلغت نسبة نجاحها أكثر من ٩٥٪ ولله الحمد.

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نتيجة الغبار.. المراقبة الصحية بمطار جدة تتأهب لاستقبال المرضى من الحجاج
سبق

رفعت مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حالة التأهب والاستعداد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية في مرحلة توديع الحجاج، في ظل موجة غبار تشهدها المحافظة، حيث نصحت باستخدام الكمامات وضرورة أخذ أدوية الربو.

واستعدت المراكز الصحية بالمطار في مرحلة سفر الحجاج عبر ٤ مراكز صحية تعمل على مدار ٢٤ ساعة، و٥ إسعافات عالية التجهيز، كما يتم استقبال القوافل الطبية لمرحلة سفر الحجاج المنومين في المستشفيات، والتأكد من جاهزية الطائرة بالاحتياجات الطبية.

وقال المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد جمال فلمبان إنه تم استقبال أكثر من ١٢ ألف حالة من بداية موسم الحج حتى الآن، وتم تحويل ١٢٠ إلى داخل مستشفيات جدة، منها الحالات القلبية والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المراكز الطبية استقبلت حالات حرجة؛ منها حالات الإنعاش القلبي الرئوي، حيث بلغت نسبة نجاحها أكثر من ٩٥٪ ولله الحمد.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:06 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:05 PM

نتيجة الغبار.. المراقبة الصحية بمطار جدة تتأهب لاستقبال المرضى من الحجاج

في مرحلة توديعهم ونصحت باستخدام الكمامات وضرورة أخذ أدوية الربو

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,529

رفعت مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حالة التأهب والاستعداد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية في مرحلة توديع الحجاج، في ظل موجة غبار تشهدها المحافظة، حيث نصحت باستخدام الكمامات وضرورة أخذ أدوية الربو.

واستعدت المراكز الصحية بالمطار في مرحلة سفر الحجاج عبر ٤ مراكز صحية تعمل على مدار ٢٤ ساعة، و٥ إسعافات عالية التجهيز، كما يتم استقبال القوافل الطبية لمرحلة سفر الحجاج المنومين في المستشفيات، والتأكد من جاهزية الطائرة بالاحتياجات الطبية.

وقال المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد جمال فلمبان إنه تم استقبال أكثر من ١٢ ألف حالة من بداية موسم الحج حتى الآن، وتم تحويل ١٢٠ إلى داخل مستشفيات جدة، منها الحالات القلبية والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المراكز الطبية استقبلت حالات حرجة؛ منها حالات الإنعاش القلبي الرئوي، حيث بلغت نسبة نجاحها أكثر من ٩٥٪ ولله الحمد.

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