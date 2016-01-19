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موسم الرياض يعلن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"

قال: سيتم إعادة قيمة التذاكر بطريقة مباشرة إلى المحفظة عبر موقع شراء التذاكر

أعلن موسم الرياض عن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"؛ بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الرياض خلال هذه الأيام.

وأشار في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم إعادة قيمة التذاكر بطريقة مباشرةً إلى المحفظة عبر موقع شراء التذاكر.

وتشهد الرياض وعدة مدن بالمملكة موجة تقلبات مصحوبة بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة يُتوقع أن تمتد لمطلع الأسبوع المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الرياض يعلن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"
سبق

أعلن موسم الرياض عن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"؛ بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الرياض خلال هذه الأيام.

وأشار في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم إعادة قيمة التذاكر بطريقة مباشرةً إلى المحفظة عبر موقع شراء التذاكر.

وتشهد الرياض وعدة مدن بالمملكة موجة تقلبات مصحوبة بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة يُتوقع أن تمتد لمطلع الأسبوع المقبل.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:49 PM

موسم الرياض يعلن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"

قال: سيتم إعادة قيمة التذاكر بطريقة مباشرة إلى المحفظة عبر موقع شراء التذاكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موسم الرياض عن إلغاء حفلة الفرقة الكورية "ستراي كيدز" والفنانة "تشونغها"؛ بسبب الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها الرياض خلال هذه الأيام.

وأشار في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم إعادة قيمة التذاكر بطريقة مباشرةً إلى المحفظة عبر موقع شراء التذاكر.

وتشهد الرياض وعدة مدن بالمملكة موجة تقلبات مصحوبة بكتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة يُتوقع أن تمتد لمطلع الأسبوع المقبل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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14,720
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