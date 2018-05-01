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بالصور.. روبوت صغير يرسم الزوار على رمال الشاطئ بأمريكا

دشنت الهيئة الفيدرالية للسياحة بكاليفورنيا أول روبوت صغير يقوم برسم الزوار والسياح على رمال الشاطئ ويلتقط السائح لقطة مع صورته الرملية مقابل دولار واحد.

بدأ الأمر كشيء غريب في البداية بشواطئ لوس أنجلوس عندما طور باحثون من جامعة زيورخ بالتعاون مع ديزنى لاند وأطلقا على الروبوت اسم "بيتش روبوت" مكوناً من مشط معدني مزود بماسح ليزري وعلى شكل سلحفاة بطول 60 سم وارتفاع 40 سم وعرض 40 سم، ويتحرك الروبوت بعد سحب الصورة المطلوبة، ويبدأ الروبوت في رسم الصورة على الرمال بأبعاد جديدة وحسبما يخزن فيه من معلومات.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالصور.. روبوت صغير يرسم الزوار على رمال الشاطئ بأمريكا
سبق

دشنت الهيئة الفيدرالية للسياحة بكاليفورنيا أول روبوت صغير يقوم برسم الزوار والسياح على رمال الشاطئ ويلتقط السائح لقطة مع صورته الرملية مقابل دولار واحد.

بدأ الأمر كشيء غريب في البداية بشواطئ لوس أنجلوس عندما طور باحثون من جامعة زيورخ بالتعاون مع ديزنى لاند وأطلقا على الروبوت اسم "بيتش روبوت" مكوناً من مشط معدني مزود بماسح ليزري وعلى شكل سلحفاة بطول 60 سم وارتفاع 40 سم وعرض 40 سم، ويتحرك الروبوت بعد سحب الصورة المطلوبة، ويبدأ الروبوت في رسم الصورة على الرمال بأبعاد جديدة وحسبما يخزن فيه من معلومات.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:31 PM

بالصور.. روبوت صغير يرسم الزوار على رمال الشاطئ بأمريكا

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خالد خليل - الرياض
2
7,155

دشنت الهيئة الفيدرالية للسياحة بكاليفورنيا أول روبوت صغير يقوم برسم الزوار والسياح على رمال الشاطئ ويلتقط السائح لقطة مع صورته الرملية مقابل دولار واحد.

بدأ الأمر كشيء غريب في البداية بشواطئ لوس أنجلوس عندما طور باحثون من جامعة زيورخ بالتعاون مع ديزنى لاند وأطلقا على الروبوت اسم "بيتش روبوت" مكوناً من مشط معدني مزود بماسح ليزري وعلى شكل سلحفاة بطول 60 سم وارتفاع 40 سم وعرض 40 سم، ويتحرك الروبوت بعد سحب الصورة المطلوبة، ويبدأ الروبوت في رسم الصورة على الرمال بأبعاد جديدة وحسبما يخزن فيه من معلومات.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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