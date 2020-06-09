أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
إغلاق كورنيش جدة والواجهة البحرية على مدار 24 ساعة
لمنع التجمعات ولتفادي انتشار فيروس كورونا
أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.
أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.
إغلاق كورنيش جدة والواجهة البحرية على مدار 24 ساعة
لمنع التجمعات ولتفادي انتشار فيروس كورونا
أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.
جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.