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إغلاق كورنيش جدة والواجهة البحرية على مدار 24 ساعة

لمنع التجمعات ولتفادي انتشار فيروس كورونا

أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.

‏جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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إغلاق كورنيش جدة والواجهة البحرية على مدار 24 ساعة
سبق

أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.

‏جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:13 PM

إغلاق كورنيش جدة والواجهة البحرية على مدار 24 ساعة

لمنع التجمعات ولتفادي انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,493

أغلق حرس الحدود بالتعاون مع اللجنة الأمنية بشرطة جدة، كورنيش جدة والواجهة البحرية والكورنيش الجنوبي وأبحر الجنوبية على مدار 24 ساعة.

‏جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة، للحد من التجمعات، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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