اكتشاف 21 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا " في العراق

البورصة العراقية توقف نشاطها لأسبوع بسبب الفيروس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، عن اكتشاف 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"؛ مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 154 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي لها، اليوم، بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 17 في بغداد، وإصابة واحدة في محافظة البصرة، و3 في محافظة كربلاء، فيما سجلت 41 حالة شفاء تام، يقابلها 11 حالة وفاة.



هذا وقد أوقفت "البورصة" العراقية عقد جلسات التداول لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم، ويأتي هذا القرار بسبب حظر التجوال الذي فرضته السلطات العراقية على سكان العاصمة لمدة أسبوع بدءاً من اليوم، والهادف إلى منع انتشار فيروس "كورونا".



وأوضح مجلس إدارة البورصة في بيان صحفي، أن جلسات التداول سيتم استئنافها ابتداء من الثلاثاء المقبل المصادف 24 مارس الحالي.



يذكر أن البورصة العراقية تعقد خمس جلسات تداول أسبوعياً، تبدأ الأحد وتنتهي الخميس.