أعلن الأمن العام أنه بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.
الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام
أعلن الأمن العام أنه بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.
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الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرامعبدالله البرقاوي سبق 2019-05-27
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
02:12 AM
الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام
أعلن الأمن العام أنه بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.
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