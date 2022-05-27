أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.

الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام عبدالله البرقاوي سبق 2019-05-27 أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 02:12 AM

الأمن العام: من 23 إلى 27 رمضان سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام





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أعلن الأمن العام أنه ‏بدءًا من ٢٣ - ٢٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ سيتم منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام. داعيًا الجميع إلى التعاون، واستخدام محطات النقل العام.