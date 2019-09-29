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بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟

أكد الشيخ صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة؛ أن التجسس محرم شرعًا ولا يجوز، داعيًا في هذا السياق أنه في حال ثبت حقًا وجود مراكز أو جهات طبية تستغل المرضى أثناء العمليات وتقوم بزراعة شرائح تجسس إلى إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.

جاء ذلك ردًا على متصلة في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc أمس، قالت إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها! إذ قال"إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية"، وأضاف "لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى "ولا تجسسوا" هذا نهي قرآني محكم، مستدركًا على السائلة: "لكن إذا كان ما تقولينه حقًا توجد فئات أو مراكز طبية تصنع مثل هذا فإن هذا تجاوز للشرع والنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية وهي أعلم بالطريقة التي تعالج أمرًا كهذا".

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بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟
سبق

أكد الشيخ صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة؛ أن التجسس محرم شرعًا ولا يجوز، داعيًا في هذا السياق أنه في حال ثبت حقًا وجود مراكز أو جهات طبية تستغل المرضى أثناء العمليات وتقوم بزراعة شرائح تجسس إلى إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.

جاء ذلك ردًا على متصلة في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc أمس، قالت إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها! إذ قال"إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية"، وأضاف "لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى "ولا تجسسوا" هذا نهي قرآني محكم، مستدركًا على السائلة: "لكن إذا كان ما تقولينه حقًا توجد فئات أو مراكز طبية تصنع مثل هذا فإن هذا تجاوز للشرع والنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية وهي أعلم بالطريقة التي تعالج أمرًا كهذا".

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:10 AM

بماذا نصح "المغامسي" امرأة زرعت أسنانًا واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها؟

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,514

أكد الشيخ صالح عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة؛ أن التجسس محرم شرعًا ولا يجوز، داعيًا في هذا السياق أنه في حال ثبت حقًا وجود مراكز أو جهات طبية تستغل المرضى أثناء العمليات وتقوم بزراعة شرائح تجسس إلى إبلاغ الجهات الأمنية، مؤكدًا أن في هذا العمل تجاوزًا للشرع والنظام.

جاء ذلك ردًا على متصلة في برنامجه الأسبوعي "الأبواب المتفرقة" على قناة mbc أمس، قالت إنها أجرت عملية زراعة أسنان واكتشفت شريحة تجسس وتصوير في فمها! إذ قال"إذا ثبت هذا حقًا فإن مرجعك فيه الجهات الأمنية"، وأضاف "لو قدر أن هذا حصل كما تقولين فإن المرجع في هذا إلى الجهات الأمنية ، لأنه من حيث الشريعة لا ارتياب ولا اختلاف على أن هذا محرم ولا يجوز أبدًا لأحد أن يتجسس على أحد، قال تعالى "ولا تجسسوا" هذا نهي قرآني محكم، مستدركًا على السائلة: "لكن إذا كان ما تقولينه حقًا توجد فئات أو مراكز طبية تصنع مثل هذا فإن هذا تجاوز للشرع والنظام، وعليه يحسن إخبار الجهات الأمنية وهي أعلم بالطريقة التي تعالج أمرًا كهذا".

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