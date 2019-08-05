النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تراقب البعثات الطبية والقطاع الخاص خلال موسم الحج

للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة المرضى

يراقب فريق الالتزام في وزارة الصحة، التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في موسم الحج لعام 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالاشتراطات الصحية وتوفيرها المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

ويتولى الفريق مهام التأكد من شهادات الممارسين الصحين المرافقين للبعثة وأيضاً الأقسام الطبية الخاصة بالبعثات، وذلك من خلال زيارات توعوية رقابية يومية لرفع مستوى التزام البعثات الطبية الداخلية والخارجية للحج والقطاع الصحي الخاص في المجمعات والمستشفيات والصيدليات والخدمات المساندة والمراكز الصحية الأخرى.

وخصصت الوزارة فرق عمل من المفتشين العاملين بالوكالة المساعدة للالتزام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تقوم تلك الفرق بعشرات الجولات يومياً وفي مختلف الأوقات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وبلغ عدد البعثات الخارجية على وجه الخصوص وفروعها أكثر من 200 حتى الآن مع استمرار فرق الالتزام برصد جميع العيادات الصحية التي ترافق بعثات الحج.

ويقدر عدد المؤسسات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 1800 مؤسسة، حيث أنهت فرق الالتزام أكثر من 700 زيارة توعوية رقابية خلال موسم الحج الحالي مع استمرار تلك الزيارات على مدار الساعة خلال أيام الحج القادمة.

وشهدت تلك الزيارات رصد أكثر من 450 ملاحظة في المؤسسات الصحية وأكثر من 320 مخالفة في البعثات الطبية للحج وتستكمل الإجراءات التصحيحية لجميع تلك الملاحظات مع البعثات والمؤسسات الصحية بمتابعة يومية من فرق الالتزام.

وحثت "الصحة" جميع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لايقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة 300 ألف ريال سعودي وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تراقب البعثات الطبية والقطاع الخاص خلال موسم الحج
سبق

يراقب فريق الالتزام في وزارة الصحة، التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في موسم الحج لعام 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالاشتراطات الصحية وتوفيرها المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

ويتولى الفريق مهام التأكد من شهادات الممارسين الصحين المرافقين للبعثة وأيضاً الأقسام الطبية الخاصة بالبعثات، وذلك من خلال زيارات توعوية رقابية يومية لرفع مستوى التزام البعثات الطبية الداخلية والخارجية للحج والقطاع الصحي الخاص في المجمعات والمستشفيات والصيدليات والخدمات المساندة والمراكز الصحية الأخرى.

وخصصت الوزارة فرق عمل من المفتشين العاملين بالوكالة المساعدة للالتزام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تقوم تلك الفرق بعشرات الجولات يومياً وفي مختلف الأوقات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وبلغ عدد البعثات الخارجية على وجه الخصوص وفروعها أكثر من 200 حتى الآن مع استمرار فرق الالتزام برصد جميع العيادات الصحية التي ترافق بعثات الحج.

ويقدر عدد المؤسسات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 1800 مؤسسة، حيث أنهت فرق الالتزام أكثر من 700 زيارة توعوية رقابية خلال موسم الحج الحالي مع استمرار تلك الزيارات على مدار الساعة خلال أيام الحج القادمة.

وشهدت تلك الزيارات رصد أكثر من 450 ملاحظة في المؤسسات الصحية وأكثر من 320 مخالفة في البعثات الطبية للحج وتستكمل الإجراءات التصحيحية لجميع تلك الملاحظات مع البعثات والمؤسسات الصحية بمتابعة يومية من فرق الالتزام.

وحثت "الصحة" جميع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لايقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة 300 ألف ريال سعودي وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
05:16 PM

"الصحة" تراقب البعثات الطبية والقطاع الخاص خلال موسم الحج

للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة المرضى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
194

يراقب فريق الالتزام في وزارة الصحة، التزام البعثات الطبية والقطاع الخاص في موسم الحج لعام 1440هـ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالاشتراطات الصحية وتوفيرها المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

ويتولى الفريق مهام التأكد من شهادات الممارسين الصحين المرافقين للبعثة وأيضاً الأقسام الطبية الخاصة بالبعثات، وذلك من خلال زيارات توعوية رقابية يومية لرفع مستوى التزام البعثات الطبية الداخلية والخارجية للحج والقطاع الصحي الخاص في المجمعات والمستشفيات والصيدليات والخدمات المساندة والمراكز الصحية الأخرى.

وخصصت الوزارة فرق عمل من المفتشين العاملين بالوكالة المساعدة للالتزام للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث تقوم تلك الفرق بعشرات الجولات يومياً وفي مختلف الأوقات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.

وبلغ عدد البعثات الخارجية على وجه الخصوص وفروعها أكثر من 200 حتى الآن مع استمرار فرق الالتزام برصد جميع العيادات الصحية التي ترافق بعثات الحج.

ويقدر عدد المؤسسات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بأكثر من 1800 مؤسسة، حيث أنهت فرق الالتزام أكثر من 700 زيارة توعوية رقابية خلال موسم الحج الحالي مع استمرار تلك الزيارات على مدار الساعة خلال أيام الحج القادمة.

وشهدت تلك الزيارات رصد أكثر من 450 ملاحظة في المؤسسات الصحية وأكثر من 320 مخالفة في البعثات الطبية للحج وتستكمل الإجراءات التصحيحية لجميع تلك الملاحظات مع البعثات والمؤسسات الصحية بمتابعة يومية من فرق الالتزام.

وحثت "الصحة" جميع مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المتبعة في الدولة حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لايقاع العقوبات النظامية والتي تصل لغرامة 300 ألف ريال سعودي وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,360
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,518
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,606

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة