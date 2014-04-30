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عقارات المرحلة الخامسة من كدوة مكة تدخل التطوير .. هذا آخر موعد للإخلاء

سيتم فيه فصل الخدمات كافة عن المنطقة .. وحدّدت مقريْن لاستقبال المُلاك

حدّد كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة موعداً أقصاه في تاريخ 26 / 2 / 1440؛ لإخلاء عقارات المرحلة الخامسة من تطوير منطقة الكدوة العشوائية، وهو الموعد الذي سيتم فيه فصل الخدمات كافة.

ودعت مُلاك العقارات إلى التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة - الدائري الثالث - أمام مستشفى النور التخصُّصي، أو التوجّه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين بالشميسي، بجوار الهلال الأحمر السعودي.

وتمّ تحديد استقبال المُلاك اعتباراً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

يأتي ذلك بعد أن أعلن كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة إخلاء عقارات قوز النكاسة العشوائية بمكة، قبل شهر تقريباً، حيث حددت تاريخ 27 / 1 / 1440 أقصى موعد لإخلاء تلك العقارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقارات المرحلة الخامسة من كدوة مكة تدخل التطوير .. هذا آخر موعد للإخلاء
سبق

حدّد كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة موعداً أقصاه في تاريخ 26 / 2 / 1440؛ لإخلاء عقارات المرحلة الخامسة من تطوير منطقة الكدوة العشوائية، وهو الموعد الذي سيتم فيه فصل الخدمات كافة.

ودعت مُلاك العقارات إلى التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة - الدائري الثالث - أمام مستشفى النور التخصُّصي، أو التوجّه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين بالشميسي، بجوار الهلال الأحمر السعودي.

وتمّ تحديد استقبال المُلاك اعتباراً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

يأتي ذلك بعد أن أعلن كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة إخلاء عقارات قوز النكاسة العشوائية بمكة، قبل شهر تقريباً، حيث حددت تاريخ 27 / 1 / 1440 أقصى موعد لإخلاء تلك العقارات.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:34 AM

عقارات المرحلة الخامسة من كدوة مكة تدخل التطوير .. هذا آخر موعد للإخلاء

سيتم فيه فصل الخدمات كافة عن المنطقة .. وحدّدت مقريْن لاستقبال المُلاك

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
17,981

حدّد كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة موعداً أقصاه في تاريخ 26 / 2 / 1440؛ لإخلاء عقارات المرحلة الخامسة من تطوير منطقة الكدوة العشوائية، وهو الموعد الذي سيتم فيه فصل الخدمات كافة.

ودعت مُلاك العقارات إلى التوجه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة - الدائري الثالث - أمام مستشفى النور التخصُّصي، أو التوجّه إلى مقر استقبال المُلاك في مقر شركة البلد الأمين بالشميسي، بجوار الهلال الأحمر السعودي.

وتمّ تحديد استقبال المُلاك اعتباراً من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً.

يأتي ذلك بعد أن أعلن كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة وأمانة العاصمة المقدّسة إخلاء عقارات قوز النكاسة العشوائية بمكة، قبل شهر تقريباً، حيث حددت تاريخ 27 / 1 / 1440 أقصى موعد لإخلاء تلك العقارات.

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