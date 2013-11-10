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أمير نجران يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة "لواء"

قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، نائب مدير شرطة المنطقة، سالم بن هياف القرقاح، رتبته الجديدة "لواء"، بحضور مدير شرطة نجران، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير "جلوي" اللواء "القرقاح" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، أعرب نائب مدير شرطة المنطقة، عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من أمير المنطقة، عاداً ذلك دافعاً لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

أمير نجران

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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أمير نجران يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة "لواء"
سبق

قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، نائب مدير شرطة المنطقة، سالم بن هياف القرقاح، رتبته الجديدة "لواء"، بحضور مدير شرطة نجران، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير "جلوي" اللواء "القرقاح" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، أعرب نائب مدير شرطة المنطقة، عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من أمير المنطقة، عاداً ذلك دافعاً لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
06:09 PM

أمير نجران يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبة "لواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، الأحد، نائب مدير شرطة المنطقة، سالم بن هياف القرقاح، رتبته الجديدة "لواء"، بحضور مدير شرطة نجران، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير "جلوي" اللواء "القرقاح" بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، أعرب نائب مدير شرطة المنطقة، عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقليد الرتبة من أمير المنطقة، عاداً ذلك دافعاً لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.

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