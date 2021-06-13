"التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.وزارة التجارة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.