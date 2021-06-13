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"التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020

لخلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.. تحديث مجاني

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة

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"التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:39 AM

"التجارة" تستدعي 1283 مركبة نيسان"Sunny".. موديل 2020

لخلل في نظام زمن إطلاق إنذار السرقة للمركبة.. تحديث مجاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,016

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 1283 مركبة نيسان صني 2020 لخلل في نظام إطلاق إنذار السرقة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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