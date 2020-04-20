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مستشفى ظلم يتصدى لـ"كورونا" بالكشف المبكر في مقرات سكن العمالة والتوعية بـ"لغات متعددة"

واصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وتنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف بمواصلة جولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد زارت الفرق مقرات سكن عمالة الشركات، إضافة لجولاتها السابقة على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة.

وجرى خلال الجولات قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثّف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية.

مستشفى ظلم العام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى ظلم يتصدى لـ"كورونا" بالكشف المبكر في مقرات سكن العمالة والتوعية بـ"لغات متعددة"
سبق

واصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وتنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف بمواصلة جولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد زارت الفرق مقرات سكن عمالة الشركات، إضافة لجولاتها السابقة على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة.

وجرى خلال الجولات قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثّف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:33 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:16 PM

مستشفى ظلم يتصدى لـ"كورونا" بالكشف المبكر في مقرات سكن العمالة والتوعية بـ"لغات متعددة"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
3,985

واصل مستشفى ظلم العام، تكثيف إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وتنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف بمواصلة جولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقد زارت الفرق مقرات سكن عمالة الشركات، إضافة لجولاتها السابقة على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسة.

وجرى خلال الجولات قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثّف من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية.

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