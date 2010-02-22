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الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي"

نظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم شعيل محمد مسفر القحطاني "سعودي الجنسية"، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم شعيل محمد مسفر القحطاني "سعودي الجنسية"، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:06 PM

الجزائية تعلن موعداً للنظر في دعوى مقامة ضد متهم: حضور وإلا "حكم غيابي"

نظراً لعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم شعيل محمد مسفر القحطاني "سعودي الجنسية"، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 22 / 8 / 1442هـ الساعة التاسعة.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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