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السديس يؤكد تقديم خدمات متميزة لجميع المستفيدين من سقيا زمزم

قال: عجلة عمله نشطة تتماشى مع رغبات الحجاج والمعتمرين والزائرين

عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لسقيا زمزم، اليوم، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور عدد من وكلاء الرئيس العام وأعضاء اللجنة.

وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تقتضي تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين من هذا المشروع العملاق.

وأوضح الشيخ السديس، أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الاستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين؛ لافتًا إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع؛ ليس من جانب الخدمة فحسب؛ بل أيضًا من جانب مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير؛ مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يؤكد تقديم خدمات متميزة لجميع المستفيدين من سقيا زمزم
سبق

عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لسقيا زمزم، اليوم، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور عدد من وكلاء الرئيس العام وأعضاء اللجنة.

وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تقتضي تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين من هذا المشروع العملاق.

وأوضح الشيخ السديس، أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الاستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين؛ لافتًا إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع؛ ليس من جانب الخدمة فحسب؛ بل أيضًا من جانب مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير؛ مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:09 PM

السديس يؤكد تقديم خدمات متميزة لجميع المستفيدين من سقيا زمزم

قال: عجلة عمله نشطة تتماشى مع رغبات الحجاج والمعتمرين والزائرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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عقدت اللجنة الإشرافية على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لسقيا زمزم، اليوم، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور عدد من وكلاء الرئيس العام وأعضاء اللجنة.

وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تقتضي تقديم خدمة متميزة لجميع المستفيدين من هذا المشروع العملاق.

وأوضح الشيخ السديس، أن الوضع الحالي للمشروع وطرق تطويره ووضع الاستراتيجية التي تكفل للمشروع عجلة عمل نشطة تتماشى مع رغبات المستفيدين من حجاج ومعتمرين والزائرين؛ لافتًا إلى حاجة المشروع الحالي إلى عنصر الابتكار والتميز لتفعيل المبادرات التي تخدم المشروع؛ ليس من جانب الخدمة فحسب؛ بل أيضًا من جانب مقدمي الخدمة من الشباب الذين سيتم تأهيلهم بالدورات والإرشاد ليقدموا خدمة للمستفيدين بشكل متميز وبأرقى أساليب التقانة والتطوير؛ مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات.

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