روسيا: 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063 إصابة.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 7841 حالة وفاة بعد تسجيل 182 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 324406 حالات بعد تسجيل 10443 حالة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
روسيا: 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-19
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063 إصابة.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 7841 حالة وفاة بعد تسجيل 182 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 324406 حالات بعد تسجيل 10443 حالة.
19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:31 PM
روسيا: 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063
سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063 إصابة.
وقال مركز الطوارئ الروسي، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 7841 حالة وفاة بعد تسجيل 182 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 324406 حالات بعد تسجيل 10443 حالة.