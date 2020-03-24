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بريطانيا تسجِّل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد بعد أن لقي 87 شخصًا مصرعهم.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن الأمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس، تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، وفقًا لرويترز.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجِّل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد
سبق

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد بعد أن لقي 87 شخصًا مصرعهم.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن الأمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس، تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، وفقًا لرويترز.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:22 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:18 PM

بريطانيا تسجِّل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل أعلى معدل وفيات ذات علاقة بفيروس كورونا في يوم واحد بعد أن لقي 87 شخصًا مصرعهم.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في المملكة المتحدة إلى 442 حالة، منها 83 حالة وفاة في إنجلترا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8077 حالة، بزيادة 1427 عن الأمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس حزمة إجراءات جديدة لمحاربة انتشار الفيروس، تشمل منع التجمعات في الأماكن العامة لأكثر من شخصين، وإغلاق جميع المتاجر باستثناء التي تقدم الخدمات الصحية والضرورية، وتوجيه المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة، وفقًا لرويترز.

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