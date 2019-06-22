قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيّ لحظة .. هذه مقارنة بين ساعتك ومرحاضك!

نتائج مذهلة خلصت لها أبحاث "تيك واتشز" بعد اختبارات على 10 أنواع

على الرغم من أن الناس يهتمون كثيراً بملابسهم وأحذيتهم قبل الخروج من المنزل، إلا أنهم يغفلون الاعتناء ببعض الأشياء المهمة، التي يستخدمونها أيضاً بشكل يومي، من بينها ساعة اليد.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن إهمال ساعة اليد يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا، مما قد يعرّض صاحبها إلى مشكلات جلدية مختلفة، مضيفة "البكتيريا قد لا تكون مرئية؛ لكنها قد تجعل ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ قد تنفجر في أيّ لحظة".

نتائج مذهلة

تشير نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصّصة في الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعة اليدوية قد تكون "أقذر 3 مرات" من مقعد المرحاض، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأجرت شركة "تيك واتشز" اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات، لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا، فوجدت أن كل ساعة خضعت للبحث قد تحمل "كمية مثيرة للقلق من الأوساخ".

وقالت: "بشكل عام، وجدنا أن الساعات كلها عُرضة للقذارة، كانت الأنواع المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخاً مقارنة بالأنواع المعدنية".

24 % لم ينظفوا ساعاتهم أبداً

وأضافت: "تبيّن لنا أيضا أن 24 في المئة من البريطانيين لم ينظفوا ساعاتهم أبداً، وأن 21 في المئة يفعلون ذلك مرة واحدة كل 6 أشهر".

وختمت بحثها قائلة: "نحن محاطون بكمية كبيرة من الأوساخ والغبار بشكل يومي.. علينا فقط أن نحرص على عدم تركها تتراكم في أغراضنا".