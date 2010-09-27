مكة المكرمة.. إغلاق مستودع لتخزين أدوات السباكة داخل عمارة سكنية

إزالة بلدية الشوقية الجلسات الخارجية المخالفة التي تعيق حركة المشاة بالأحياء

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمستودعات ضمن نطاق البلدية.

وأشار رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي إلى إغلاق مستودع مخالف داخل إحدى العمائر السكنية، استخدم لتخزين أدوات السباكة، إضافة إلى إغلاق ثلاث منشآت لخدمات التأمين تعمل برخصة منتهية.

من جهة أخرى، نظمت بلدية الشوقية الفرعية جولة ميدانية لإزالة الجلسات الخارجية المخالفة التي تعيق حركة المشاة بداخل الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية.

وأكَّد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي على مواصلة الجهود لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940 ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.