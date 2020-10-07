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الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل يستقبل ممثلي جمعية البيئة

لمناقشة الأهداف المشتركة خدمة للمجتمع المحلي

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل م.خالد الأحمد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة بمنطقة حائل.

جرى خلال اللقاء عرض تعريفي عن الجمعية، ومناقشة الأهداف المشتركة في مجال حماية البيئة، وبحث أوجه التعاون بين جمعية البيئة وشركة إسمنت حائل في سبيل خدمة المجتمع المحلّي.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن اللقاءات المستمرة بين الشركة والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية لعمل شراكات مجتمعية تهدف إلى خدمة أبناء وبنات المجتمع في منطقة حائل ومحافظاتها.

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الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل يستقبل ممثلي جمعية البيئة
سبق

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل م.خالد الأحمد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة بمنطقة حائل.

جرى خلال اللقاء عرض تعريفي عن الجمعية، ومناقشة الأهداف المشتركة في مجال حماية البيئة، وبحث أوجه التعاون بين جمعية البيئة وشركة إسمنت حائل في سبيل خدمة المجتمع المحلّي.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن اللقاءات المستمرة بين الشركة والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية لعمل شراكات مجتمعية تهدف إلى خدمة أبناء وبنات المجتمع في منطقة حائل ومحافظاتها.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
06:39 PM

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل يستقبل ممثلي جمعية البيئة

لمناقشة الأهداف المشتركة خدمة للمجتمع المحلي

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منصور الشلاقي - حائل
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استقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل م.خالد الأحمد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة بمنطقة حائل.

جرى خلال اللقاء عرض تعريفي عن الجمعية، ومناقشة الأهداف المشتركة في مجال حماية البيئة، وبحث أوجه التعاون بين جمعية البيئة وشركة إسمنت حائل في سبيل خدمة المجتمع المحلّي.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن اللقاءات المستمرة بين الشركة والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية لعمل شراكات مجتمعية تهدف إلى خدمة أبناء وبنات المجتمع في منطقة حائل ومحافظاتها.

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