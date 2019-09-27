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استطلاع: الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية ومعاقبة إيران بشدة

نشرته صحيفة "ذا هيل" المقرّبة من الكونغرس الأمريكي

كشف استطلاع أمريكي، أن الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها منشآت "أرامكو السعودية"، ومعاقبة إيران بشدة.

وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" المقرّبة من الكونغرس الأمريكي، إن 58% من الأمريكيين يدعمون إرسال الدعم العسكري إلى المملكة العربية السعودية، بينما قال 42% إنهم سيعارضون مثل هذه الخطوة.

وقالت أغلبية كبيرة من المجيبين (72%)، إنهم يؤيدون العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب؛ على إيران، في أعقاب الهجمات على المنشآت السعودية.

كما قال ما يقارب (71%) ممّن شملهم الاستطلاع، إن على الولايات المتحدة تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.

وأشار التقرير إلى أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين لا يريدون القيام بعمل عسكري ضدّ إيران، وأن يكون ذلك خياراً أخيراً، لكنهم يدعمون إرسال مزيدٍ من القوات والدفاعات الصاروخية؛ للوقوف إلى جانب الحلفاء الخليجيين ضد إيران.

وينظر إلى أن إيران على أنها العدو رقم (1) للولايات المتحدة في العالم اليوم، ومع ذلك فإن الأمريكيين يريدون مزيداً من الدبلوماسية أولاً قبل القيام بأيّ عملية عسكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع: الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية ومعاقبة إيران بشدة
سبق

كشف استطلاع أمريكي، أن الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها منشآت "أرامكو السعودية"، ومعاقبة إيران بشدة.

وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" المقرّبة من الكونغرس الأمريكي، إن 58% من الأمريكيين يدعمون إرسال الدعم العسكري إلى المملكة العربية السعودية، بينما قال 42% إنهم سيعارضون مثل هذه الخطوة.

وقالت أغلبية كبيرة من المجيبين (72%)، إنهم يؤيدون العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب؛ على إيران، في أعقاب الهجمات على المنشآت السعودية.

كما قال ما يقارب (71%) ممّن شملهم الاستطلاع، إن على الولايات المتحدة تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.

وأشار التقرير إلى أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين لا يريدون القيام بعمل عسكري ضدّ إيران، وأن يكون ذلك خياراً أخيراً، لكنهم يدعمون إرسال مزيدٍ من القوات والدفاعات الصاروخية؛ للوقوف إلى جانب الحلفاء الخليجيين ضد إيران.

وينظر إلى أن إيران على أنها العدو رقم (1) للولايات المتحدة في العالم اليوم، ومع ذلك فإن الأمريكيين يريدون مزيداً من الدبلوماسية أولاً قبل القيام بأيّ عملية عسكرية.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:02 PM

استطلاع: الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية ومعاقبة إيران بشدة

نشرته صحيفة "ذا هيل" المقرّبة من الكونغرس الأمريكي

A A A
خالد علي - الرياض
21
8,847

كشف استطلاع أمريكي، أن الأغلبية من الأمريكيين يؤيدون الوقوف إلى جانب السعودية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها منشآت "أرامكو السعودية"، ومعاقبة إيران بشدة.

وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" المقرّبة من الكونغرس الأمريكي، إن 58% من الأمريكيين يدعمون إرسال الدعم العسكري إلى المملكة العربية السعودية، بينما قال 42% إنهم سيعارضون مثل هذه الخطوة.

وقالت أغلبية كبيرة من المجيبين (72%)، إنهم يؤيدون العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب؛ على إيران، في أعقاب الهجمات على المنشآت السعودية.

كما قال ما يقارب (71%) ممّن شملهم الاستطلاع، إن على الولايات المتحدة تكثيف الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.

وأشار التقرير إلى أن الأغلبية من المواطنين الأمريكيين لا يريدون القيام بعمل عسكري ضدّ إيران، وأن يكون ذلك خياراً أخيراً، لكنهم يدعمون إرسال مزيدٍ من القوات والدفاعات الصاروخية؛ للوقوف إلى جانب الحلفاء الخليجيين ضد إيران.

وينظر إلى أن إيران على أنها العدو رقم (1) للولايات المتحدة في العالم اليوم، ومع ذلك فإن الأمريكيين يريدون مزيداً من الدبلوماسية أولاً قبل القيام بأيّ عملية عسكرية.

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