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"الرقابة" تتفاعل مع "سبق" وتكشف مصدر تسمم طالبات المذنب

جلبن الطعام من الخارج في اليوم المفتوح الذي أقامته المدرسة

كشفت "سبق" تفاصيل تسمم أكثر من ١٠ طالبات من إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة المذنب -تحتفظ الصحيفة باسمها- حيث أفادت مصادر بأن هيئة الرقابة والتحقيق تابعت الحادثة، وبعثت مندوبًا إلى المستشفى منتصف ليلة البارحة.

وقالت المصادر: أظهرت التحقيقات الأولية أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة في فعالية اليوم المفتوح الذي أقامته المدرسة يوم أمس، ولم يكن مصدر الطعام مقصف المدرسة.

وأضافت: الحالات المتسممة ١٥ حالة، تم تنويم ثماني حالات منها، ثم غادرت خمس حالات المستشفى بناءً على رغبة ذويهن، وبقيت ٣ طالبات بالتنويم وحالتهن مستقرة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن الواقعة يوم أمس؛ حيث تم استنفار طوارئ المستشفى، وأرسلت عددًا من الممرضات لدعم الهلال الأحمر لجلب الطالبات.

هيئة الرقابة والتحقيق تسمم محافظة المذنب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرقابة" تتفاعل مع "سبق" وتكشف مصدر تسمم طالبات المذنب
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل تسمم أكثر من ١٠ طالبات من إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة المذنب -تحتفظ الصحيفة باسمها- حيث أفادت مصادر بأن هيئة الرقابة والتحقيق تابعت الحادثة، وبعثت مندوبًا إلى المستشفى منتصف ليلة البارحة.

وقالت المصادر: أظهرت التحقيقات الأولية أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة في فعالية اليوم المفتوح الذي أقامته المدرسة يوم أمس، ولم يكن مصدر الطعام مقصف المدرسة.

وأضافت: الحالات المتسممة ١٥ حالة، تم تنويم ثماني حالات منها، ثم غادرت خمس حالات المستشفى بناءً على رغبة ذويهن، وبقيت ٣ طالبات بالتنويم وحالتهن مستقرة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن الواقعة يوم أمس؛ حيث تم استنفار طوارئ المستشفى، وأرسلت عددًا من الممرضات لدعم الهلال الأحمر لجلب الطالبات.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
02:28 PM

"الرقابة" تتفاعل مع "سبق" وتكشف مصدر تسمم طالبات المذنب

جلبن الطعام من الخارج في اليوم المفتوح الذي أقامته المدرسة

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بدر العتيبي - الرياض
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4,335

كشفت "سبق" تفاصيل تسمم أكثر من ١٠ طالبات من إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة المذنب -تحتفظ الصحيفة باسمها- حيث أفادت مصادر بأن هيئة الرقابة والتحقيق تابعت الحادثة، وبعثت مندوبًا إلى المستشفى منتصف ليلة البارحة.

وقالت المصادر: أظهرت التحقيقات الأولية أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة في فعالية اليوم المفتوح الذي أقامته المدرسة يوم أمس، ولم يكن مصدر الطعام مقصف المدرسة.

وأضافت: الحالات المتسممة ١٥ حالة، تم تنويم ثماني حالات منها، ثم غادرت خمس حالات المستشفى بناءً على رغبة ذويهن، وبقيت ٣ طالبات بالتنويم وحالتهن مستقرة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن الواقعة يوم أمس؛ حيث تم استنفار طوارئ المستشفى، وأرسلت عددًا من الممرضات لدعم الهلال الأحمر لجلب الطالبات.

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