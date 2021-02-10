"آسف.. أكلتُ طعامكِ".. رسالة "كوميدية" من عامل الدليفري بدلًا من الوجبة

المتضررة: بعد إعادة فتح التطبيق قيل لي إنه تم توصيل طلبيتي من الطعام

"آسف يا عزيزتي، أكلت طعامك".. رسالة مكتوبة تَسَلّمتها طالبة جامعية بدلًا من وجبة طلبتها عبر أحد التطبيقات.

وقالت طالبة الحقوق إيلي إلياس، البالغة من العمر 21 عامًا، إنها طلبت وجبة من مطعم "بيمز إن إلفورد" شرقي لندن، بقيمة 20 دولارًا، مكونة من قطعتين من البرغر ورقائق البطاطس ولفائف الدجاج، باستخدام تطبيق "أوبر إيتس".

في البداية، تَلَقّت رسالة من التطبيق مفادها أن طعامها "في الطريق"، وإخطارًا آخر يقول إن السائق كان في مكان قريب.

غير أنها بعد إعادة فتح التطبيق، قيل لها إنه تم توصيل طلبيتها من الطعام، وطلب منها إعطاء إكرامية للسائق؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

لكن عوضًا عن ذلك؛ استلمت "إيلي" رسالة نصية تقول "آسف يا عزيزتي.. أكلت طعامك"؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وتَواصلت طالبة الحقوق لاحقًا مع "أوبر إيتس"، وتمكنت في النهاية من إعادة ترتيب الحصول على طلبيتها مجانًا.

ورغم الرسالة التي وصلتها من عامل التوصيل عبر التطبيق؛ إلا أن طالبة الحقوق رفضت إلقاء اللوم على السائق، وقالت لصحيفة "ذي صن": "ربما كان جائعًا حقًّا. لا أريد أن أكون السبب في أن يصبح الرجل الجائع عاطلًا عن العمل في ظروف جائحة كوفيد-19".

وأضافت: "لقد وجدت كل شيء مضحكًا.. على الأقل أعلم أن الطعام قد تم تناوله.. في النهاية حصلت على طعامي.. لذا لم أشعر بالضيق".

وختمت قائلة: "لكن الرسالة أضافت قيمة كوميدية إلى طلب (أوبر إيتس) المعتاد؛ لذلك غفرت له".